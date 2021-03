Aab: vaktsiin ei tähenda kohustustest pääsemist

«Sajaprotsendilist kaitset ei anna ükski vaktsiin,» sõnas Aab riigikogu infotunnis. Põhiline on tema sõnul see, et vaktsineeritud inimesed on enamasti asümptomaatilised ja põevad viirust kergemalt. «Nakatumise tõenäosus on ikkagi kordades väiksem. Küll võib see inimene viirust edasi kanda,» ütles Aab.

Kui teatud protsent inimesi vaktsineeritud saab, ei tähenda see tema sõnul seda, et viirus kadunud oleks: «Ka neile, kes on vaktsineeritud, oleme andnud selged juhised - endiselt tuleb täita meetmeid.»

Arvamus, et vaktsiin on tehtud ja seejärel ollakse kohustustest prii, ministri sõnul ei päde. «Vaktsiin ei ole võluvits, aga on vahend, mis aitab viiruse levikut oluliselt piirata.» Piisava hulga inimeste vaktsineerimine aitab viiruse levikut tema sõnul takistada, ka üleilmselt.

Vaktsiinide osas jääb vastutus vaktsiinitootjale

Ravimiameti teatas hiljuti otsusest vaktsineerimisintervalle pikendada. «Me kontrollisime ka üle, ega me ei võta vaktsiinitootja käest vastutust üle, kui me tingimusi ise muudame,» ütles Aab. «Vaktsiinide osas jääb vastutus vaktsiinitootjale.»

«Kui vaktsiini kasutamise käigus ilmnevad probleemid, siis meie kompetentne asutus selleks on ikkagi Eesti ravimiamet, mis on Euroopa ravimiameti võrgustikus,» kirjeldas minister ja lisas, et ravimiamet saab siinkohal hinnata kas ja mis probleemid vaktsiinidega on ning vajadusel peatada vaktsiinide kasutamise.