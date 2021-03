Europarlamendi saadik Marina Kaljurand korraldas online-arutelu, kus jagasid mõtteid vaktsineerimisest molekulaarbioloogid Madis Metsis ja Kaari Saarma. Kui Metsis usub, et vaktsineerimisest on kasu ja sellesse usub, siis Saarma hinnangul on tegu laias laastus inimkatsega.