VIDEO JA BLOGI ⟩ Lanno: reoveeuuring näitab viiruse leviku tõusutrendi

Haiglate üldhõivatus on kasvanud ja olukord on eriti kriitiline just II aste intensiivravis, kus on hingamistoetust vajavate inimeste hulk suur. «Väga raskes seisus inimeste osakaal on tõusnud võrreldes varasema nädalaga,» ütles Lanno.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et vahepealse stabiliseerumise asemel on kohati tundunud, et näeme aeglast nakatunute kasvu. «Haiglaravinäitajad on juba niigi kõrged, me teame seda, et 700 patsienti Covid-19 haigeid on haiglate jaoks võimete piiril, et mitte hakata erakorralist ravi kärpima» sõnas Kiik.

Ta lisas, et pikas plaanis on 700 Covid-19 haiget väga palju – see tähendab personalile palju ületunde, mis võib päädida haiglatöötajate kurnatuse ja läbipõlemisega.

Piirangute rikkumine

Postimees küsis pressikonverentsil, kui palju ettevõtteid on suletud, kuivõrd nad on piirangute ajal skeemitanud.

Siseminister Kristian Jaani vastas: «Minule teadaolevalt vähemalt viimasel ajal järelevalve käigus selliseid ettevõtteid ei ole avastatud, kus oleks vahetu oht nii suur, et peaks esimese meetmena ettevõtte sulgema.»

Üllar Lanno selgitas, et 1,3 miljonit inimest oskab igasuguseid skeeme välja mõelda. Tema sõnul tasub mõelda, kas skeemitamine on vaialik, kuivõrd me tahame ju uuesti seda elu tagasi, mis meil oli.

Lanno ütles, et midagi kinni pandud pole, kuid üks piirangute rikkumise juhtum oli seotud Depo ehitusmaterjalide keskusega. «Tuli anda korraldus lõpetada valitsuse korralduse rikkumine. Asi on jõudnud sinnamaani, et poe advokaadibürooga läheme üle vaatama selle korralduse järgimise võimalusi,» lausus Lanno.

Kristian Jaan ütles, et viimase nädalaga järelevalvetegevused on kasvanud 17 protsenti, möödunud nädala jooksul on PPA käinud pea 5500 kohas tegemas järelevalvet.

Üldiselt inimesed kannavad maski ja peavad piirangutest kinni, lausus Jaani. «Murelikuks teeb see, et kui me tabame neid inimesi, kes liiguvad ringi, aga peaksid olema eneseisolatsioonis, et see number võib tunduda väike – 14, tegelikult on see number suur,» ütles Jaani ja lisas, et selle mõju võib olla tõsine.