UURING ⟩ Covid-19 põhjustab laialdaselt uneprobleeme

«Üle kogu maailma tunnevad inimesed, et nad ei maga piisavalt, ja paljude jaoks on pandeemia mõjutanud nende und negatiivselt,» ütles uuringuga seotud dr Teofilo Lee-Chiong, une ja hingamisteede spetsialist Weforumis .

Naised teatasid enam, et pandeemia on negatiivselt mõjutanud nende unerežiimi, und ja teatasid rohkem uutest uneprobleemidest.

Uuringud viitavad ka sellele, et uni mõjutab oluliselt mälu ja õppimist. Mõned uuringud näitavad, et halb uni võib mängida olulist rolli unustamisel.

Samuti on seos une ja vaimse tervise vahel – uneprobleemid mõjutavad tõenäolisemalt psühhiaatriliste häiretega inimesi. Uuringud viitavad ka sellele, et hea uni võib aidata tugevdada vaimset ja emotsionaalset vastupidavust.

Aruanne näitas ka, et pandeemia ajal on hakatud tervishoiuküsimustega tegelemiseks kasutama rohkem tehnoloogiat. Ligikaudu kolmandik küsitletutest ütles, et nad on tervisespetsialistiga kohtunud telesilla vahendusel. Ekspertidega kohtumisi ei kasutata aga veel uneprobleemide lahendamiseks.