VIDEO JA BLOGI ⟩ Kiik: üritused peaksid piirduma ainult pereringiga

«Me ei taha sellist riiki, kes hakkab inimeste korterite uste taga käima,» sõnas Kiik, viidates inimeste teadlikkuse tõstmisele ja suunamisele.

Ta tõi välja teadusnõukoja soovituse, et kõik enam kui kuueliikmelised üritused tuleks ära jätta või edasi lükata. «Tegelikult täna kehtib veelgi väiksem arv: praegu on ikkagi aeg, kus üritused peaksidki piirduma ainult pereringiga. Ei ole palju aega jäänud suveni,» soovitas minister ära oodata perioodi, kus nakatumistase väiksem ja vaktsineerituse tase kõrgem.

«Palusime teadusnõukojal mõelda, kas on riiklikke suuniseid, mida võiks täiendavalt anda,» sõnas Kiik. Ta lisas, et riik ei taha minna piirangutega üle adekvaatse mõistliku piiri. Teisalt ei saa lõputult eeldada, et Eesti haiglasüsteem jõuab pikemalt ravida 700 Covid-19 patsienti päevas ja samuti ka kõiki teisi, kes abi vajavad. «See lihtsalt ei ole realistlikult teostatav,» sõnas Kiik. Teadusnõukoda koguneb täna.

«Kindlasti on see koht, kus tuleb mõelda riiklike suuniste peale, mis puudutab eraviisilisi tegevusi,» viitas Kiik erinevatele eraviisilistele kogunemistele ning sellele, et üks tore pidu võib tähendada, et nii peoosalistel kui ka osaliste pereliikmetel on oht haiglaravile sattuda.

Kiige sõnul on Covid-19 olukord Eestis küll teatud määral stabiliseerunud, aga nakatunuid on vastuvõtmatult suur hulk ning sellises tempos pikalt ei ole võimalik haiglaravil toimetada. Positiivne uudis on, et me pole enam sellises Covid-19 nakatumise tõusutrendis nagu varem ning kui jätkame samu tegevusi (käime kaugtööl, püsime haigena kodus), tuleb viimaks ka langus.

«Meil kõigil on kaks valikut: kas me põeme haiguse läbi või vaktsineerime ennast. Keegi meist ei saa jääda igavesti koduseinte vahele. Märksa terviseteadlikum, ohutum viis antikehade saamiseks on vaktsineerimine,» selgitas Kiik.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule märkis, et ehkki inimeste tahe kuulda positiivseid uudiseid olukorra paranemisest on suur, pole nakatumiskordaja r alla ühe langenud, mistõttu pole ka tervishoius olukorra paranemist loota.

Sule märkis, et eelmisel nädalal tuvastati uusi koroonapositiivseid üle 10 000. «Jätkuvalt on haigestumise epitsenter Tallinnas ja Harjumaal,» lisas Sule.

Tänahommikuse seisuga oli haiglates ravil kokku 699 Covid-19 patsienti, neist 67 vajasid kolmanda astme intensiivravi, 52 patsienti olid juhitaval hingamisel. Suurem osa haigeid on Põhja regioonis, kokku 513. Sule tõdes, et need on arvud, mida ta kuu aega tagasi ette ei kujutanud.

Vaktsineerimisest rääkides märkis Tanel Kiik, et viimase kolme nädalaga on tehtud üle 100 000 vaktsineerimise ning vaktsineerimiste tempo on tõusnud. «Märtsis on tulnud ja tulemas vaktsiini rohkem kui talvel kokku tuli. Praegu on Euroopas neli tootjat, kes on andnud esialgse lubaduse vaktsiini tarnida ning teises kvartalis on tarned senisest suuremad,» sõnas minister.