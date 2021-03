Regionaalhaigla saadab kasutatud maskid tagasi ringlusesse

«Maskid on praegu olmeprügi, aga võiks olla sorteeritav prügi. Kui kõik need ühekordses kasutuses olnud maskid ja respiraatorid prügi sorteerimisest kõrvale jäävad, on see meie niigi ülekoormatud ökosüsteemile meeletu lisakoormus,» selgitas regionaalhaigla haldusteenistuse juhataja Tõnu Talisainen. «Seetõttu oli meie jaoks oluline leida koostööpartner, kes aitab haiglas kasutatud maskid tagasi ringlusesse suunata.»