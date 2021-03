Popov: vaktsineeritute haigestumus on väga väike

Popovi sõnul pole keegi kunagi väitnud, et vaktsiinid kaitsevad süsti saanuid 100-protsendiliselt haigestumiste eest. Küll aga näitab Popovi sõnul statistika, et vaid väga väike osa vaktsineeritutest on siiski nakatunud.

Popovi sõnul kinnitab statistika, et nendest, kes on saanud kaks vaktsiinidoosi, on nakatunud vaid 25 inimest. See teeb vaid 0,04 protsenti vaktsineeritutest, rõhutas haiglajuht.