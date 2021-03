Lasnamäe on koroona nakatumisnäidu poolest Eesti tipus

Esmapilgul tundub, et kurjajuureks on need, kes ei järgi piiranguid ja ei taha end vaktsineerida. Kuid praegusel koroonapuhangul Lasnamäel on ka objektiivsed põhjused.

Statistika järgi saab endale kaugtööd lubada umbes 40 protsenti eestlasi, aga vaid 17 protsenti venelasi.

Jäätisevabrikus Premia töötab 120 inimest, eelmisel aastal haigestus neist seitse, sellel aastal juba 20 inimest. Kõik, kes saavad, töötavad kodust. Aga jäätis iseennast toota ei suuda.

Riskigrupis on ka kaubandustöötajad mõningate klientide käitumise tõttu.

«Kahjuks on meil selliseid inimesi, kes ütlevad, et ma ei karda või ma olen juba vaktsineeritud. Nad mõtlevad ainult iseendale, mitte teiste peale. Me pakume neile alati maske, aga nad loobuvad,» rääkis Mustakivi Rimi infotöötaja Ketrin Vilu.

Lasnamäe õigeusukirikus peab isa Grigori jumalateenistust maskis vaatamata sellele, et kirik on tühi. Tema sõnul järgib kohalik rahvas kõiki piiranguid.

Eelmisel nädalavahetusel vaktsineeriti Medicumi perearstikeskuses riskigruppe. 2000 doosi läksid kiiresti, aga venelasi oli vähemuses.