Pisut üle kahe protsendi reisieelsetest testidest osutus positiivseks

Lennujaamas tehti märtsis kokku 3171 testi, Tallinna Sadamas 2334 ja Paldiski Põhjasadamas 782, edastas meditsiinikeskus Confido. Tallinna Sadamas avati testimispunkt alles märtsi keskel, nii et sealsed 2334 testi tehti kahe nädala jooksul.

«Sadamas tehtud proovidest 61 andsid positiivse tulemuse. Lennujaamas testitutest oli positiivseid proove mõnevõrra vähem – 51 – ja Paldiski Põhjasadamas oli neid 31. See näitab, et meie seas liigub siiski ringi päris palju sümptomiteta inimesi, kes leitakse üles juhuslikult – ilma reisiplaanita poleks nad ju testima läinud,» ütles Confido testimispunktide koordinaator Liis Ader.

Aderi sõnul tähendab negatiivne antigeeni testi tulemus, et reisiplaanidega saab edasi minna, positiivse tulemuse korral tuleks aga tuleks inimese ja tema lähikontaktsete testimist jätkata PCR-meetodil.

«Kui siis PCR-meetod positiivset tulemust kinnitab, peaks inimene võtma ühendust oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220, et saada juhised edasiseks tegutsemiseks. Kindlasti tuleks jääda eneseisolatsiooni senikaua kuni perearst ütleb ning liikuda reisiplaanidega edasi alles pärast perearstilt loa saamist. Sel juhul võib olla aga vajalik eraldi sertifikaat, mis tõendab, et inimene on haiguse läbi põdenud, kuid ei ole enam nakkusohtlik,» sõnas Ader.