UURING ⟩ Koroonaviirused põhjustasid eelmisel aastakümnel korduvnakkusi

Uuring annab epidemioloogi sõnul vihje, et tulevikus võib esineda SARS-CoV-2 korduvinfektsioon, kui haigestumisest on möödunud piisavalt aega ja immuunsus on langenud. Teadlane lisas aga Medical Xpresses, et kuna uuriti juba aastakümneid ringelnud koroonaviirusi, ei saa tulemusi täielikult üle kanda SARS-CoV-2 leviku kontekstis.