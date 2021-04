Mitu muna tohib päevas süüa?

Pärast pikki aastaid kestnud kriitikat aktsepteeritakse toitumisringkondades taas mune ning üldiselt valitseb üksmeel, et päevas on ohutu süüa kuni kolm tervet muna, vahendab Healthline.

Inimestel, kellel on veres valdavalt suured LDL osakesed, on väiksem südamehaiguste risk. Nii et isegi, kui munad põhjustavad LDL-kolesterooli taseme kerget tõusu, pole see oluliseks murekohaks.