USA UURING ⟩ Vaktsineeritud ei levita tõenäoliselt viirust, kui neil pole sümptomeid

Uuringus osalejate hulgas, kes olid täielikult vaktsineeritud Pfizer-BioNTech või Moderna vaktsiinidega, tekkis 90 protsenti vähem nakkusjuhtumeid. Esinenud nakkustest olid ainult 10,7 protsenti asümptomaatilised. See tähendab, et vaktsineeritud inimesed ei levita viirust tõenäoliselt siis, kui neil pole sümptomeid.

See tähendab ka seda, et kui vaktsineerimise määr jätkuvalt kasvab, on viirusel järjest vähem võimalikke peremeesorganisme.