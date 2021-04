Reinsalu: haiglakoormuse asemel tuleks jälgida nakatumiskordajat

«Ma juhin tähelepanu sellele, et meil on uued viirusetüved peale tulemas, kusjuures on oht, et näiteks Aafrika tüvi võib olla AstraZeneca vaktsiinile resistentne. Järelikult on äärmiselt oluline piiridel testimine. Kindlasti on vajalik ka ulatuslikuma massilise testimise, sealhulgas kiirtestide kasutuselevõtt, et viiruse lisakollete puhul oleks võimalik kiiresti reageerida,» ütles Reinsalu ERR-ile.

Tema sõnul ei tohiks oodata, kuni kõik on vaktsineeritud, vaid viirus tuleb alla suruda veel enne seda. Piirangute kaotamine peaks toimuma nii-öelda plokkide kaupa – esmane ja kõige kriitilisem on seejuures koolilapsed. Haiglaravi koormuse asemel soovitas Reinsalu näidikuna vaadata nakatumiskordajat.

«Mitte et ta ei oleks oluline, aga haiglaravikoormus on tagajärg. Selle vea tegigi ju valitsus jaanuari lõpul, et ta seadis eesmärgiks haiglaravikoormuse, saades aru, et see on tagajärg. Põhjus oli viiruse levik ühiskonnas. Järelikult keskne indikaator on viiruse levik, ehk nakkekordaja tase tase,» rääkis Reinsalu. «Kui on näha, et viirus vähem levib ühiskonnas, siis on võimalik hakata viilude kaupa ühiskonda jälle avama.»