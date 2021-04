UURING ⟩ Koroonaviirus hävib teatud tingimustes oodatust kaheksa korda kiiremini

UC Santa Barbara mehaanikainsener Paolo Luzzatto-Fegiz ja tema kolleegid märkasid, et viirus inaktiveeriti katsetes koguni kaheksa korda kiiremini, kui teoreetiline mudel ennustas.

«Teooria eeldab, et inaktiveerimine toimib nii, et UVB tabab viiruse RNA-d ja kahjustab seda,» selgitas Luzzatto-Fegiz ajakirjas Science Alert .

Lühilaineline UVC-kiirgus on osutunud tõhusaks selliste viiruste nagu SARS-CoV-2 vastu, isegi kui seda palistavad kaitsvalt inimkeha sekreedid. Kuid seda tüüpi UV-kiirgus ei jõua tavaliselt osoonikihi tõttu Maa pinnale.

«UVC on suurepärane haiglatele,» ütles uuringu kaasautor ja Oregoni ülikooli toksikoloog Julie McMurry. «Kuid muudes keskkondades,näiteks köögis või metroos , tekitaks UVC kahjulikku osooni.»

2020. aasta juulis katsetati eksperimentaalses uuringus ultraviolettkiirguse mõju süljes olevale SARS-CoV-2le. Viirus muutus päikesevalguse käes kahjutuks 10–20 minutiga. Teadlased järeldasid, et looduslik päikesevalgus võib olla tõhus saastunud materjalide desinfektsioonivahendina.

Luzzatto-Feigiz ja meeskond võrdlesid tulemusi eelnevalt avaldatud teooriaga, kuidas päikesevalgus võib viiruse rivist välja lüüa, kuid nägid, et matemaatika ei pea paika.

Uues uuringus leiti, et SARS-CoV-2 viirus oli päikesevalguse suhtes kolm korda tundlikum kui A-tüüpi gripiviirus, kusjuures 90 protsenti koroonaviiruse osakestest inaktiveeriti pärast vaid pooletunnist kokkupuudet keskpäevase suvise päikesevalgusega.

Teise teadlaste meeskonna tehtud keskkonnaarvutuste tulemusena jõuti järeldusele, et valguskiired kahjustavad viiruse RNA molekule otseselt – fotokeemiliselt.

Teadlaste arvates on võimalik, et selle asemel, et RNA-d otseselt mõjutada, võib pika lainega UVA reageerida testimiskeskkonnas olevate molekulidega – antud juhul süljega – viisil, mis kiirendab viiruse kahjutuks muutumist.