10 SOOVITUST ⟩ Treener annab nõu, kuidas trenniga alustades edukalt kaalu langetada

1. Kirjuta paberile vastused küsimustele «Mida?» ja «Miks»

See võib tunduda klišeena, aga keha eest hoolitsemisel on ka oluline seada võimalikult konkreetne eesmärk ja põhjus. Nii püsid edukamalt rajal!

Kumb on täpsem eesmärk, kas «Tahan kaotada kaalu» või «Tahan kaotada lihavõtetest jaanipäevani 11 nädalaga 6 kilogrammi üleliigset keharasva, nautides samal ajal elu ja toitu?»

Milline põhjendus on täpsem, kas «Tahan seda, sest tahan» või «Tahan seda, sest tahan kanda soojade ilmadega õhukesi suveriideid ning tunda end sealjuures enesekindlalt.».

2. Võta eesmärgi täitmiseks aega

Tihti kohtan ebarealistlikke eesmärke seadnud inimesi, kes on alla andnud, sest ei ole suutnud soovitud tulemusi soovitud kiirusega saavutada. Seetõttu kaotatakse ka motivatsioon.

Juuste lõikamine võib tunduda lihtsa ülesandena — on juuksed ja käärid, kuid juuksuriks õpitakse siiski poolteist aastat.

Niisamuti võib oma keha eest hoolitsemist võrrelda autojuhilubade saamisega — mitmeid kuid on vaja õppida teooriat ja praktiseerida ning pärast lubade kätte saamist ei panda ka liikluses silmi kinni, hoopis vastupidi. Teadlik liikleja tuleb olla terve ülejäänud elu. Nii on ka treeningu ja toitumisega.

3. Saavuta ja tähista lihtsaid töövõite

Inimesed on ambitsioonikad ja seetõttu on kõikvõimalikud projektid ka pikaajalised. Aga oluline on tähistada ka vahe-eesmärke.

Kui inimesel on soov lahti saada kümnest kilost üleliigsest keharasvast, võtab see mõistliku kiiruse ja püsiva tulemuse saavutamiseks umbes 20 nädalat. Kuidas aga vahepeal motiveerituna rajal püsida?

Pane kirja päevased ülesanded ja kriipsuta neid järjest maha. Alusta sellega juba hommikul. Näiteks, kui sa tavaliselt hommikusööki ei söö, siis kriipsuta maha «Hommikusöök söödud». Ka nii lihtne asi annab hea enesetunde ja -kindluse võtta käsile järgmised ülesanded.

4. Söö regulaarsete vahedega

Aiatöid tehes või muul moel head ilma nautides kipuvad tunnid justkui lendama. Seetõttu võib lõunasöök üldse ära ununeda või jääb lõuna ja õhtusöögi vahele lihtsalt liiga pikk periood.

See toob tõenäoliselt kaasa ülesöömise just õhtul, mistõttu on oht kaalus juurde võtta või rikub vahetult enne söömist kõhu liigas täis söömine lihtsalt une kvaliteeti.

5. Hoia vaimse tervise tasakaalu väljas liikudes

Ilmad on läinud päikseliseks ja tänu kella keeramisele on ka õhtud valgemad. See annab head eeldused väljas viibimiseks ja seeläbi enesetunde parandamiseks.

Tihti on aga just enda kodust välja meelitamine ja esimeste sammude tegemine üsna keeruline. Selleks võtan ma tihti ka muid eesmärke — käia jalgsi mõne kilomeetri kaugusel toidupoes või teha audioraamatut kuulates kasvõi pooletunnine jalutuskäik.

6. Alusta või jätka jõutrenniga vabas õhus

Jõusaalid on küll suletud ja pole teada, kui kaua see olukord kestab. See aga ei tähenda, et jõutrennid jäävad ära! Ülemaailmne ja riiklik soovitus on teha nädalas kaks jõutrenni.