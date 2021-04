Tervise lühiuudised

Noorukiea depressioonil on tõsised tagajärjed

Rootsis tehtud uuringus ­vaadati seoseid noorukieas depressiooni põdemise, kehaliste haiguste ja suremuse vahel. On täheldatud, et varajases noorukieas depressiooni põdenud inimestel on üldiselt kehvemad tervisenäitajad. Selgus, et noorukieas depressiooni diagnoosi saanud patsientidel esines suurema tõenäosusega 66 haigust. Depressiooni diagnoosi oli saanud 2,5 protsenti uuringus osalejatest, kellest 67,4 protsenti olid tütarlapsed. Nende keskmine vanus oli 16,7 eluaastat. Eriti suur enesekahjustamise risk oli naistel, samuti esines neil sagedamini unehäireid ja viirus­hepatiiti. Eesti Arst