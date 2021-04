«Eesti inimeste terviseteadlike valikute tulemusena on meie Covid-19 näitajad selges langustrendis,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik sotsiaalmeedias. Sel nädalal on tema sõnul oodata ka haiglaravi koormuse järk-järgulist langust, mis on vältimatult vajalik plaanilise ravi taasavamiseks.