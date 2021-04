Naistearstid toetavad lapseootuse ja imetamise ajal vaktsineerimist

Eksperdid soovitavad lapseootel naistel vaktsineerida, eriti kui Covid-19 nakatumisrisk on kõrge või naine on oma tervise tõttu riskirühmas. Seniste teadmiste põhjal pole alust arvata, et vaktsiinid lapseootuse või imetamise ajal ohtlikud oleksid, jagab terviseameti hallatav vaktsineeri.ee.