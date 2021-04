Uuringud näitavad, et Moderna ja Pfitzeri vaktsiinid pakuvad pikaajalist kaitset

Washingtoni ülikooli kommunikatsioonispetsialist Ian Haydon kirjutas Twitteris, et aitas eelmisel aastal testida Moderna koroonaviiruse vaktsiini. Nüüd aitab ta katsetada selle vaktsiini muudetud versiooni, mis on mõeldud uue ja nakkavama variandi vastu võitlemiseks. «Aasta tagasi proovisin Moderna vaktsiini, et näha, kas see on ohutu. (See on ohutu!) COVIDvaccine'i aastapäeval, on mul hea meel jagada, et sain just kolmanda annuse. See korduskatse näitab (1) kas tüvele kohandatud vaktsiinid suurendavad immuunsust ja (2) kas need on ohutud,» kirjutas Haydon Twitteris.

FOTO: Erakogu/Twitter

Telefoniintervjuus CNN-ile ütles Haydon, et olenemata testimisest, pole selge, kas uut muudetud versiooni üldse vaja läheb.

Arstid on mures, et koronaviirus võib lõppeda gripiga, mis nõuab igal aastal uut vaktsiini, sest ringlevad tüved muteeruvad kiiresti ja seetõttu kaob kiiresti ka vaktsiini tekitatud immuunsus. Ehkki esialgsed tõendid viitavad, et vaktsineerimine pakub pikaajalist kaitset koronaviiruse eest, on vaktsiinitootjad hakanud valmistama ja katsetama erinevaid vaktsiine, mis kaitsevad viiruse murettekitavate variantide eest. See hõlmab näiteks Lõuna-Aafrikas esmakordselt nähtud versiooni B.1.351, mis kannab mutatsiooni, mis võimaldab viirusel inimese immuunsusest kõrvale hiilida.

Vaktsiinitootja Pfizeri viimane aruanne näitab, et Lõuna-Aafrika inimesed, kes said koronaviiruse vaktsiini pärast seda, kui B.1.351 sai domineerivaks tsirkuleerivaks viiruseks, olid endiselt nakkuse eest väga kindlalt kaitstud. See toetab laborkatseid, mis on näidanud, et vaktsiin põhjustab nii tugevat toimet ja immuunsust, et see pakub kaitset ka mutantsete viiruste mõjudele.