VIDEO ⟩ Vähipatsiendi peale köhinud naine mõisteti 30 päevaks vangi

Hunter arreteeriti möödunud aasta juunis pärast seda, kui teda filmiti kaupluses töötajatega puhkenud tüli käigus tahtlikult teise kliendi peale köhimas. Uurijate sõnul oli ohver Heather Sprague hakanud salvestama Hunteri tüli poetöötajatega. Hunter nägi teda ja tegi ebaviisaka žesti, enne kui ütles, et köhib naise peale. Ohvri juurde kõndinud Hunter köhatas seejärel Spraguele, öeldi vahistamisdokumendis.

Ajukasvaja tõttu ravi saav Sprague ütles kohtunikule, et ta veetis mitu ärevat päeva, otsides kohta, kus teda ja perekonda saaks koroonaviiruse suhtes testida. Testid osutusid negatiivseks, ütles ta.

Hunteri abikaasa ütles kohtunikule, et neil oli juhtumile eelnevalt arvukalt raskusi, sealhulgas kaotati tulekahjus kodu, vahendas FirstCoast News.

Hunter ütles kohtunikule, et perekond on tema vigade eest maksnud, lisades, et tema lapsed kaotavad jätkuvalt sõpru ja nad ei käi enam kogukonnas.