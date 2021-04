UURING ⟩ Lõuna-Aafrika tüvi võib läbi murda Pfizeri vaktsiini kaitsest

Laupäeval avaldatud uuringus võrreldi peaaegu 400 vaktsineeritu andmeid — kellel oli Covid-19 testi tulemus positiivne 14 või enam päeva pärast ühe või kahe vaktsiiniannuse saamist —, sama arvu vaktsineerimata haigestunutega.

Tel Avivi ülikooli ja Iisraeli suurima tervishoiuteenuse osutaja Claliti uuringus leiti, et Lõuna-Aafrika variant B.1.351 moodustas umbes 1% kõigist uuritud juhtumitest.

Kaks vaktsiiniannust saanud patsientide seas oli tüve levimus kaheksa korda suurem kui vaktsineerimata haigete hulgas — 5,4% ja 0,7%.

See viitab sellele, et vaktsiin on Lõuna-Aafrika tüve suhtes vähem tõhus kui esialgse koroonaviiruse ja Suurbritannias esmakordselt tuvastatud variandi, mis hõlmab peaaegu kõiki Iisraeli Covid-19 juhtumeid, ütlesid teadlased.

«Leidsime teise annusega vaktsineeritud inimeste seas Lõuna-Aafrika tüve ebaproportsionaalselt suuremal määral võrreldes vaktsineerimata rühmaga. See tähendab, et Lõuna-Aafrika variant on mingil määral võimeline vaktsiini kaitsest läbi murda,» ütles Adi Stern Tel Avivi ülikoolist.

Teadlased märgivad siiski, et uuringus oli Lõuna-Aafrika variandiga nakatunud inimeste arv väga väike, kuna see on Iisraelis haruldane.

Teadlased märkisid ka, et uuringu eesmärk ei olnud teha järeldusi vaktsiini üldise efektiivsuse kohta ühegi tüve suhtes, kuna uuriti ainult inimesi, kelle Covid-19 test oli juba positiivne, mitte üldist nakatumise määra.

Pfizerit ja BioNTechilt ei kommenteerinud väljaspool tööaega, vahendas Reuters.

Ettevõtted ütlesid 1. aprillil, et nende vaktsiin oli Covid-19 ennetamisel umbes 91% efektiivne, viidates ajakohastatud uuringuandmetele, mis hõlmasid kuni kuus kuud tagasi vaktsineeritud osalejaid.

Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus B.1.351 on laialt levinud, oli 800 uuringu vabatahtlikust koosneva rühma seas üheksa Covid-19 juhtumit, mis kõik esinesid platseebot saanud osalejate hulgas. Nendest üheksast juhtumist kuus olid Lõuna-Aafrika tüve tekitatud.

Mõned varasemad uuringud on näidanud, et Pfizer/BioNTechi vaktsiin oli B.1.351 variandi suhtes nõrgem kui teiste koroonaviiruse tüvede puhul, kuid pakkus siiski tugevat kaitset.

Kuigi uuringu tulemused võivad muret tekitada, oli Lõuna-Aafrika tüve vähene levimus Sterni sõnul julgustav.

«Isegi kui Lõuna-Aafrika variant murrab vaktsiini kaitsest läbi, pole see elanikkonnas laialt levinud,» ütles Stern ja lisas, et Briti variant võib «blokeerida» Lõuna-Aafrika tüve levikut.

Ligi 53% Iisraeli 9,3 miljonist elanikkonnast on saanud mõlemad Pfizeri vaktsiini annused. Iisrael on viimastel nädalatel oma majanduse suures osas taasavanud, samal ajal kui pandeemia näib olevat taandumas — nakatumiste arv, rasked haigusjuhtumid ja haiglaravi vajadus langevad järsult.