Hiina kaalub vaktsiinide kombineerimist efektiivsuse tõstmiseks

Võimdel tuleb vaagida, kuidas lahendada probleem, et olemasolevate vaktsiinide efektiivsuse tase ei ole kõrge, vahendas meediaväljaanne The Paper haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse juhataja Gao Fu sõnu.

See on esimene kord, kus Hiina ekspert tunnistab avalikult kodumaiste vaktsiinide suhteliselt väikest tõhusust, ehkki riik on käivitanud massilise vaktsineerimiskampaania ja ekspordib vaktsiini paljudesse riikidesse.

Paljusid aga ei huvita vaktsineerimine, sest elu Hiinas on normaliseerunud ning nakkuspuhangud kontrolli all.

Gao on seni rõhutanud, et parim viis COVID-19 leviku takistamiseks on vaktsineerimine. Ühes hiljutises intervjuus ütles ta, et Hiinal on kavas vaktsineerida selle aasta lõpu ja järgmise aasta keskpaiga vaheliseks ajaks 70-80 protsenti elanikkonnast.