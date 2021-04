Rasvumine ei ohusta kaugeltki vaid laisku ja lodevaid!

Järjest enam inimesi otsivad abi rahvakeeli „maovähendusoperatsioonist“ ehk kaalukirurgiast, kuid endiselt levib stigma justkui oleks see kirurgiline protseduur neile, kes liiga laisad, et end „käsile võtta“. „Enamikku minu patsientidest ei saa kuidagi süüdistada laiskuses– nad teevad usinalt trenni ning toituvad teadlikult, kuid kilod ei kao, sest nende keha lihtsalt töötab teistmoodi. Samal ajal halveneb inimese tervis, vähenevad tervelt elatud eluaastad ning tagatipuks põhjustab rasvumine ka psühholoogilisi probleeme,“ nendib dr. Ilmar Kaur.

Dr. Kaur on kahtlemata suurima kogemusega kaalukirurg Eestis olles tänaseks opereerinud üle 2500 patsiendi. Paljudel juhtudel on inimesed rõõmustanud, et rasvumisega kaasnenud haigused, nagu näiteks diabeet või liigesehaigused, leevenesid või kadusid sootuks. Pea alati on aga tuntav kaaluoperatsiooni kaudne mõju inimese enesehinnangule - dr. Kaur toob näitena anonüümse patsiendiloo:

Patsient Mari - vanus: 43, operatsioonieelne kaal: 90kg Operatsiooni tulemusega olen väga rahul – eesmärk oli, et operatsioonijärgselt langeks kaal 90 kilolt ideaalkaalu ehk 60 kiloni. Sinnani on veel pisut minna, hetkel olen 63,5 kilo piirimail. Seda on siiski vähem, kui ma kunagi kaalunud olen! Mis on suurim muutus? Ma sain oma enesekindluse tagasi! Ma kannan, mida tahan, sest kõik istub seljas hästi ning tunnen end ilusana. Jooksen kodus ringi aluspesus ning naudin sealjuures abikaasa pilku. Mis kõige olulisem – kadunud on depressioon, mis kaasnes pidevalt toidule mõtlemises ja dieetides. Olen saavutanud tasakaalu – magusat ei söö, kuid selle asemel söön normaalse rasvasisaldusega juustu, täispiima ja hapukoort. Otsustanud tasulise operatsiooni kasuks, olen rahaliselt juba võitnud - näiteks näonahk on nagu uus. Läinud on varasem „elukestev puberteet“ ning pole vajadust osta kalleid seerumeid ja kreeme ning käia pidevalt kosmeetikus. Kui varem istusid seljas vaid kallid ja klassikalise lõikega riided, siis nüüd sobib kõik, mis selga panen! Soovitan operatsiooni kõigile, kes pikalt kaaluga on jännis olnud. Taastumine võttis paar nädalat, aga nüüd ei jõua ära oodata COVID-i lõppu, et saaks oma värskes kehas ja värske energiaga täisväärtuslikku elu hakata nautima!

Dr. Kauri sõnul leiab 90% kaalukirurgia patsientidest, et pärast aastatepikkust maadlemist ülekaaluga on nende elukvaliteet pärast operatsiooni oluliselt tõusnud. Ehki peamiseks ajendiks on mure kehalise tervise pärast, kasvab operatsioonijärgselt rahulolu ka oma välimusega, mis lisab enesekindlust. Inimesed muutuvad aktiivsemateks, mis avab uusi võimalusi nii tööl kui eraelus. Kõik see parandab inimeste vaimset seisundit.

„Liikumine ja teadlikud toiduvalikud on igal juhul vajalikud, aga kui need vaatamata aastaid kestvale enesepiitsutamisele tulemusi ei anna, siis närib see ju enesehinnangut. Tekitab tunde, nagu oleksid läbikukkuja. Ebakindlus ja lootusetus tekitavad depressiooni ning võivad kahjustada inimsuhteid,“ selgitab dr. Kaur.

Operatsioon tõstab naiste enesekindlust ja meeste liibidot