Lutsar avaldas, millal võiks hakata piiranguid leevendama

Lutsari sõnul võiks alustada koolidest, vahendab ERR. «See on ilmselt kõige olulisem tuleviku mõttes. Selleks, et lapsed saaksid korraliku hariduse. Aga kuidas ja kus neid leevendamisi saab teha ja kas kõik klassid või kõik koolid, see on arutelu küsimus ja seda on praegu veel liiga vara öelda, mis ja kuidas,» ütles ta.