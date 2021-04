UURING ⟩ Kodus kasutatav ravim võib kiirendada Covid-19 haigete paranemist

Tellijale

Teadusajakirjas Lancet avaldatud uuringu teinud teadlased ütlesid, et leiud olid ainult vaheanalüüs, kuid võivad viia uue ravistrateegiani, nii et arstid kirjutavad budesoniidi inhalaatorid välja patsientidele, kes on nakatunud Covid-19ga, kuid ei ole piisavalt haiged haiglasse võtmiseks, vahendab Reuters.

Budesoniid on kortikosteroidravim, mida kasutavad laialdaselt astma ja kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega inimesed, kes hingavad seda sisse peopesasuuruse inhalaatori abil. Pandeemia alguses märkasid arstid, et nende seisunditega inimesed olid Covid-19 patsientide hulgas alaesindatud. See tundus veider, sest nad on eriti vastuvõtlikud teistele hingamisteede infektsioonidele nagu gripp.

Laboratoorsed uuringud näitasid, et katseklaasides pärsib budesoniid Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 paljunemise. Nagu steroidid üldiselt, on ravimil ka põletikuvastane toime. Need tahud viitavad leiuga seotud arstide sõnul sellele, et ravimit tasuks Covid-19ga patsientidel proovida, kirjutab Economist.

Tulemusi toetab hiljutine väiksem Ühendkuningriigi uuring, kus leiti, et budesoniid vähendas Covid-19 patsientide taastumisaega ja haiglaravi vajadust nädala jooksul pärast esimeste sümptomite ilmnemist.