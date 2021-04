Teadlaste sõnul muteerub Brasiilia tüvi murettekitaval viisil

Fiocruzi rahvatervise instituut uuris Brasiilias ringlevaid tüvesid ja avastas piikvalgu piirkonnas mutatsioonid. Piikvalku kasutab viirus rakku sisenemiseks. Mutatsioonid võivad teadlaste sõnul muuta viiruse resistentsemaks vaktsiinide suhtes, mis on suunatud piigivalgule, ja sel võib olla tõsine mõju Ladina-Ameerika kõige suurema rahvaarvuga riigi haiguspuhangule.

«Me usume, et see on veel üks põgenemismehhanism, mida viirus loob antikehade vältimiseks,» ütles Felipe Naveca, üks uuringu autorites.

Naveca sõnul näisid muutused sarnanevat mutatsioonidega, mida täheldati Lõuna-Aafrika variandis, mille puhul on uuringud näidanud mõne vaktsiini vähendanud efektiivsust.

«See on eriti murettekitav, kuna viirus kiirendab oma evolutsiooni,» lisas ta.

Uuringud on näidanud, et P1 variant on algsest koroonaviirusest 2,5 korda nakkavam ja antikehadele vastupidavam.

Arvatakse, et Brasiilias domineeriv tüvi on oluline tegur massiivse teise laine taga, mis on tõstnud riigis viiruse tõttu surnute arvu üle 350 000.