Dr Margus Viigimaa 25 soovitust, kuidas süda terve hoida

Kerged venitused ja rajale! Kõndimine on südame niiöelda imeravim. FOTO: Elmo Riig

Aprillis tähistatav südame- ja liikumiskuu on välja kasvanud südamenädala traditsioonist, mida on peetud alates 1993. aastast. Südamenädalate algataja, Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog professor Margus Viigimaa on kokku pannud 25 kõige olulisemat tõdemust ja soovitust, mida südame tervise heaks iga päev järgida.