Vähidiagnoosiga Raimo Tann: tahan lapselapselapsed ära näha ja mõistsin, et pean end käsile võtma

Mais 67-aastaseks saav Raimo Tann, Viimsi Lubja külavanem, jätkab oma keha eest hoolitsemist ka pärast vähidiagnoosi. «Mul on neli last ja üheksa lapselast, noorim pole veel isegi aastane. Tahan koos nendega pikalt ja kvaliteetselt aega veeta ja ka lapselapselapsed ära näha. Seetõttu mõistsin, et pean end käsile võtma,» ütleb ta.