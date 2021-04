REOVEEUURING ⟩ Koroonaviirus näitab taandumise märke

Uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson tõdes Postimehele, et koroonaviiruse näidud reovees lähevad alla, mis on juba mitu nädalat kestnud. «Praegu midagi üllatavat oodata ei ole, meil on nakatumist numbrid ikka päris suured, et sellega võrreldes ta päris nulli paari päevaga või nädalaga ei lähe,» lisas Tenson. Langust on uuringu järgi näha igal pool üle Eesti.