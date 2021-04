UURING ⟩ Eelnev Covid-19 põdemine ei kaitse noori täiskasvanuid täielikult

«Kuna vaktsineerimine kogub hoogu, on oluline meeles pidada, et vaatamata varasemale koroonaviirusnakkusele võivad noored inimesed uuesti viiruse saada ja seda teistele levitada. Varasem nakkus ei taga immuunsust ja Covid-19 põdenute jaoks on endiselt vaja täiendavat kaitset pakkuvaid vaktsineerimisi,» ütles USAs asuva Icahni meditsiinikooli professor Stuart Sealfon ja uuringu vanemautor Medical Xpressis.