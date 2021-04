Eksperdid lahkavad tromboosijuhtumeid, mis saadavad vaktsiinitootjaid musta varjuna

18-aastast naist tabasid aprilli alguses tugevad peavalud, oksendamine, krambid, nõrkus ühes käes – insulti meenutavad sümptomid, mis šokeerisid Nevada haigla arste. Skaneerimise käigus leiti mitu suuremat trombi, mis blokeerisid veene, mille kaudu liikus veri läbi aju. Selline olukord võib patsiendi isegi tappa. Arstid viisid kiiresti läbi protseduuri, et trombid eemalda — selle käigus leidsid nad hoopis uued.

Teine hüübimisprobleemiga patsient oli terve 48-aastane naine, kes läks Nebraska erakorralise meditsiini osakonda, kuna kannatas kolm päeva kõhuvalu käes. Tema trombotsüütide arv oli madal ja ka muud vereanalüüsid olid ebanormaalsed. Skaneerimise käigus leiti kõhu veenides ulatuslikud verehüübed. Tal hakkasid peavalud ja teise skaneerimise käigus leiti tema ajust trombe.

Nebraska naisele anti hepariini, mis tekitas veel rohkem trombe ja seetõttu sai naine insuldi. Seejärel said arstid teada, et naisele tehti kahe nädala eest Johnson & Johnsoni vaktsiin. Nad peatasid hepariini andmise ja manustasid naisele teistsugust verevedeldajat.

Need olid kaks naist kuuest vanuses 18-48 eluaastat, kel tekkisid ajus trombid kahe nädala jooksul pärast Johnson & Johnsoni vaktsiini saamist. Üks kuuest patsiendist suri. Need traagilised juhtumid kannustasid USA tervishoiuametnikke teisipäeval langetama otsuse peatada Johnson & Johnsoni vaktsiini kasutamine. Pärast seda lisandus veel kaks juhtumit.

Vaksineerimise peatamine muudab inimesed skeptiliseks

Nagu mitmel algsel juhul, raviti Nevadas asuvat noort naist esialgu hepariiniga ehk tavalise verevedeldajaga. Kuid tõsiasi, mida sel hetkel veel ei teatud, et hepariin võib raskendada harvaesinevat hüübimishäiret, mis esines väiksel arvu inimestest, kes said Johnson & Johnsoni või AstraZeneca vaktsiini. Kuni viimaste nädalateni oli arstidel kogu maailmas selle seisundi kohta vähe infot ja samuti ei tundnud Nevada arstid seda kohe ära.

USA otsus nõuda vaktsiini kasutamise peatamist pidi andma ametnikele rohkem aega, et saada teada hüübimist põhjustavast haruldasest häirest ja hinnata, kas see on seotud vaktsiiniga. Lisaks tuli teavitada arste ja patsiente sümptomite tuvastamisest.

Paus oli mõeldud riski hindamiseks, kuid halastamatu epideemia on maailma segamini löödud ja isegi väga tõhusa vaktsiini kasutamise ajutine peatamine tekitab inimestes hirmu. Rahvatervise eksperdid kardavad, et see samm saadab sõnumi, mis hävitab usalduse kogu maailmas.

Isegi kui vaktsiin kasutamist jätkatakse, on tohutu hulk inimesi, kes selle valguses vaktsineerimisest loobub. Nii sureks Covid-19 tõttu mitmeid inimesi, sest nemad ise või valitsused lükkasid ettevõtte vaktsiini tagasi.

Ameerika Ühendriigid, kus Johnson & Johnson vaktsiinid moodustavad umbes viis protsenti Covidi vaktsiinivarust, võivad endale spekulatsioone lubada, sest tühimiku täitmiseks on Moderna ja Pfizer-BioNTech ning muid vaktsiiniannuseid.

Teised riigid seda ei tee, sest suured vaktsiinivarud puuduvad. Paljud riigid on peatanud või piiranud ka teise tõhusa vaktsiini kasutamist, mille valmistas AstraZeneca, sest ka seda on seostatud sarnase haruldase hüübimishäirega.

Trombiohu põhjus on siiani teadmata

Johnson & Johnsoni vaktsiini on saanud umbes 7,4 miljonit ameeriklast ja seni on teatatud ainult kaheksast trombijuhtumist, millest seitse esines naiste seas. Euroopas, Suurbritannias ja kolmes teises riigis on teatatud 222 juhtumist, peamiselt alla 60-aastastel naistel, 34 miljonist inimesest, kes on saanud AstraZeneca vaktsiini.

Teadlased kahtlustavad, et nendel harvadel juhtudel põhjustab vaktsiin patsiendi immuunsüsteemi intensiivset reaktsiooni, mis hävitab antikehad, mis aktiveerivad trombotsüüte, mis on hüübimiseks vajalik verekomponent.

Tulemuseks on ebatavaline sündroom, mille käigus toimuv ulatuslik hüübimine põhjustab patsiendi madalat trombotsüütide taset. Pole veel teada, miks see juhtub just nooremapoolsete inimestega.

Mõne kriitiku jaoks pole mõtet pandeemia ajal ülemaailmset vaktsineerimiskampaaniat pelgalt mõne harvaesineva häire juhtumi tõttu pausile panna. Kuigi harva esinevaid kõrvaltoimeid võib aktsepteerida, on hind, mida peab maksma mõne ravimi või vaktsiini eest, raske ja ettearvamatu. Täpselt nagu trombid ajus, eriti noortel ja tervetel inimestel.

«See on laastav komplikatsioon,» ütles Bideni administratsiooni pandeemia meditsiininõunik dr Anthony Fauci. Ta lisas, et mõnikord algab häire leebete sümptomitega nagu näiteks väike ebamugavustunne kõhus, aga seejärel süveneb.