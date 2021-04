Pfizer ja BioNTech varustavad Euroopa Liitu 100 miljoni vaktsiini lisadoosiga

«Me oleme jätkuvalt pühendunud sellele, et tuua võimalikult kiirelt ja ohutult see vaktsiin rohkematele inimestele Euroopas, kuna surmav haigus on jätkuvalt laastamas Euroopa maailmajagu,» ütles Pfizeri esimees ja tegevjuht Albert Bourla. «Praeguseks oleme täitnud kõiki oma tarnekohustusi Euroopa Komisjonile ning kavatseme teises kvartalis tarnida Euroopa Liidule 250 miljonit annust, mis on neljakordne suurenemine esimeses kvartalis kokkulepitud kogusest.»