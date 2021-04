«Laps unistab ja loodab, et hakkab kõndima»

Kui Ranar oli kuuekuune, hakkas pere märkama, et lapse areng ei kulge eale vastavalt – ta ei roomanud ega istunud. «Kõik märgid viitasid sellele, et midagi on lahti,» ütleb Aavik. Perearst saatis ta edasi lastehaigla beebide osakonda. «Neuroloog tabas suhteliselt kähku, mis see võiks olla, ja geenitest andis kinnitust,» sõnab poisi ema. Ranaril on spinaalne lihasatroofia, teine tüüp.

Raskusastet kirjeldab tavaliselt diagnoosi panemise aeg. SMA esimese tüübiga lapsed ei istu iseseisvalt ja juba sünnihetkel saadakse aru, et lihastoonus on madal. Pärast kuuendat elukuud tulev diagnoos tähistab haiguse teist tüüpi – need lapsed istuvad iseseisvalt. Kolmanda tüübi puhul jõuavad ka kõndima hakata. «Need on liigitatud jõudluse järgi. Ranar jõuab veel veidi iseseisvalt istuda,» tähendab Aavik. «Üldiselt on nii, et ükskõik mis arenguetappi laps jõuab, võimed hakkavad järk-järgult taanduma – mis ära kaob ja jääb, on individuaalne.»