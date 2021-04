AITA AIDATA ⟩ Sügava puudega Veronika vajab lämbumisohu ära hoidmiseks aspiraatorit

Lapsel on neelamisraskused ning ta on seetõttu ohustatud aspiratsioonist ehk sellest, et ta kogemata midagi hingamisteedesse või kopsu tõmbaks. Riski maandamiseks ja turvalisuse tagamiseks on koduseks hoolduseks tarvis korralikku aspiraatorit.

Veronika pere toimetulek on haavatav, riigipoolse toega tüdruk aga aparaati paraku ei saa. Haigekassa toetab kroonilist kopsuhaiget ja koduse hapnikravi vajadusega inimest, Veronika probleem on aga neelamistakistuses ja sagedases sekreedi sissetõmbamises hingamisteedesse.

Lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul ei ole õiglane olukord, kus sügava puudega laps jääb hädavajalikust aparaadist ilma, sest tema diagnoos ei vasta kirja pandud kriteeriumitele. «Kui raviarst on kinnitanud, et lapsele on seade eluliselt vajalik, siis peaks see olema ka kättesaadav. Paraku jõuab lastefondini juhtumeid, kus lapse diagnoos pole sobiv vajaliku ravimi, seadme või abivahendi saamiseks, liigagi tihti. Palume taaskord heade annetajate abi ning loodame, et selliseid «auke» süsteemis jääb tulevikus järjest vähemaks.»