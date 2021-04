Dontšenko sõnul on viimase aja arengud head, kuna haigestumisnäitajad on langustrendis. «Kui aprilli alguses oli 14 päeva haigestumisnäitaja tugevalt üle 1000, isegi 1500, siis nüüd on need numbrid langemas ja tänane 14-päevane haigestumisnäitaja on 536,2,» rääkis Dontšenko.

Tema sõnul on väga oluline ja positiivne see, et haiglate koormus on langenud ning Covid-viirusega patsiente on praegu 427, samas kui veel mõni aeg tagasi oli see number isegi üle 700. See tähendab, et kõik Covid-haiged saavad probleemideta vajalikku ravi, ütles Dontšenko.