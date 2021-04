GRAAFIKUD ⟩ Eesti mehe profiil - ülekaalus, suitsetab ja joob, aga eluga rohkem rahul kui naine

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringust nähtub, et Eesti inimesed hindavad oma tervist üsna heaks. Küll aga veedeti mullu märksa rohkem aega ekraani taga, suitsetati kanepit ja kurdeti stressi üle. Uuringu näitajatest kujuneb ka Eesti naiste ja meeste keskmine profiil – mõlemad on elujärje ja oma füüsisega valdavalt rahul. Eesti naine on normaalkaalus, tarbib alkoholi kord kuus ning Eesti mees samas on ülekaalus ja joob vähemalt kord nädalas.