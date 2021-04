Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud juba üle 300 000 inimese

Vanemaealised inimesed, kes veel ootavad vaktsineerimise võimalust, peaksid nüüd oma vaktsineerimissoovist perearstile märku andma.

«Covid-19 haiguse kulg on ettearvamatu ning selle pikaajalised tervisemõjud siiani teadmata. Vaktsineerimine on ainus tõhus viis kaitsta end raske haigestumise eest. Eelolevatel nädalatel keskendume ennekõike üle 65-aastaste ja Covid-19 riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisele, kuid juba mais soovime järk-järgult avada vaktsineerimise võimaluse kõigile soovijatele,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. «Kutsume kõiki vanemaealisi, kes veel pole kutset saanud nüüd oma vaktsineerimissoovist perearstile märku andma. Samuti kutsun nooremaid inimesi üles aitama oma eakaid lähedasi vaktsineerima. Kaitstes Covid-19 haiguse suhtes kõige haavatavamaid aitame hoida ära tervishoiusüsteemi ülekoormust ja saame liikuda järk-järgult tagasi meile harjumuspärase elukorralduse juurde.»

Inimene saab ise kontrollida enda riskirühma kuulumist patsiendiportaalis digilugu.ee, sellekohane teavitus on lisatud patsiendiportaali avalehel vasakusse serva. Covid-19 riskirühma kuulub Eestis ligi 370 000 inimest, kes on üle 70-aastased või arvatud Covid-19 raske haigestumise suhtes kõrgemas riskis olevaks viimase viie aasta jooksul põhidiagnoosina märgitud diagnooside ja väljastatud ravimiretseptide alusel.

Kokku on Eestis praeguseks tehtud enam kui 397 000 kaitsesüsti. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmetel on Euroopa Liidus keskmiselt praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 23,1% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 27,3% täisealistest. Eesti on Covid-19 vaktsineerimiste arvult elanike kohta Euroopa Liidus Malta, Ungari ja Soome järel neljandal kohal.

Vaktsineerimisega hõlmatus on kõige kõrgem vanusegrupis 70-79, kellest on vaktsineerimisega kaitstud ligi 62%, üle 80-aastaste hõlmatus on 55% ning 60-69-aastaste hõlmatus on 45 protsenti. Kõigist üle 70-aastastest on praeguseks vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 59%.

Kõige kõrgem on üle 70-aastaste inimeste hõlmatus Hiiu-, Järva-, Lääne-, Rapla- ja Saaremaal, kus on vähemalt ühe doosiga kaitstud enam kui 70%. Enam kui 60% kõigist vanemaealistest on vaktsineeritud 12 maakonnas. Madalam on vaktsineerimisega hõlmatus veel Harjumaal, Ida-Virumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Maakondade ja valdade lõikes on võimalik vaktsineerimisega hõlmatuse kasvu jälgida terviseameti koroonaviiruse andmestikus.

Kokku on praeguseks vaktsineerimisi tehtud 508 tervishoiuasutuse poolt, sealhulgas 414 perearstikeskuses. Enam kui pooled kõigist vaktsineerimistest (63%) on tehtud perearstikeskustes. Haiglates on tehtud 25% vaktsineerimistest, eriarstiabi osutajad on teinud 7% ja õendusabi osutajad 4%.