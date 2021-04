Covid-19 annab biotehnoloogiaettevõtetele sama palju tööd kui haiglatele

Antikehad on looduslikult loodud valgud, mis ründavad sissetungijate valke, näiteks viirusosakesi, mida keha ei tunnista enda omana. Konkreetse haigusega kokku puutudes tekivad kõigil erinevad antikehad, millest mõned on palju võimsamad kui teised.

Kliinilistes uuringutes näis ravim vähendavat Covid-19 patsientide viiruskoormust 11 päeva jooksul pärast ravi. Kuid 2021. aasta märtsis peatas USA valitsus selle levitamise iseseisva ravina pärast seda, kui leiti, et see on vähem efektiivne mitme ringleva koronaviiruse variandi suhtes. Bamlanivimabi ravi tühistati.

Eli Lilly teine uuring, kus manustati bamlanivimabi koos teise Lilly toodetud ravimiga nimega etesevimab, näitas, et see kombinatsioon vähendas Covidi patsientide haiglaravi ja surma riski 87%.

Covid-19 vaktsiine ja ravimeetodeid jälgiva Milkeni instituudi FasterCuresi direktor Yasmeen Long on optimistlik. «Vähem kui aasta tagasi jälgisime vähem kui 30 protseduuri. Nüüd on väljatöötamisel 326 ravi,» sõnab Long. «Ma arvan, et tulevk on selle pandeemia leevendamiseks helge,» lisas Long.