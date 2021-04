UURING ⟩ Covid-19 põdenute hulgas on oluliselt kõrgem suremus pool aastat pärast haigestumist

Covid-19 võimalike kauakestvate järelmõjude ravivõimalused on seni piiratud, ütles dr Leana Wen. Hea uudis on aga see, et lisaks nakkuste ennetamisele võivad vaktsiinid vähendada ka kauakestvate sümptomite tõenäosust, rääkis ta CNN andmeil.