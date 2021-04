VIDEO ⟩ Eksamitegijate koroonaproovid jõudsid laborisse Rally Estonia abil

«Kui terviseamet meie poole pöördus eksaminandide testimiskorraldusega, saime üsna kiiresti aru, et 170 kooli üle Eesti proovivõtu ja ohutustarvikute viimine ning proovide ära toomine kolmel päeval käib meile üle jõu,» rääkis Synlabi Eesti eksaminandide testimise projektijuht Gerly Kedelauk. Kedelauk lisas, et Synlabi enda 30 autojuhti on praegusel ajal täiskoormuses transportimas proove nii avaliku testimise punktidest kui perearstikeskustest.

Rally Estonia sõnul oli ettevõtmine neile suur tunnustus ja samas ka hea võimalus aktiveerida meeskond enne Rally Estonia suvist starti. WRC Rally Estonia kommertsdirektor Tarmo Hõbe sõnul sündis plaan väga operatiivselt. «Meile tehti ettepanek loetud päevad enne esimest proovivõtukomplektide koolidesse vedu. Me uskusime oma meeskonna võimekusse ja seda, et saame sellega hakkama. Koole oli kokku 170 ja kõigi poolte ühisel tegutsemisel tekkis kiirelt logistikaplaan,» kirjeldas ta ja lisas, et meeskonnal on hea meel, et nad said panustada riigieksamite turvaliselt toimumisse. «On väga oluline, et nakatumiste arvud Eestis langeks ja et ei tekiks uusi koldeid,» lisas Hõbe.