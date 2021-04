Kersna: koolivaheaja reisidelt saabudes on oluline isolatsiooni jääda

«Me peame olema väga ettevaatlikud, et pärast koolivaheaega ei kasvaks koroonaviiruse uute tüvede levik,» ütles minister ja tänas neid, kes on otsustanud vaheaja Eestis veeta. «Võrreldes veebruari koolivaheajaga on seekord reisijate arv kordades väiksem,» lisas Kersna. «Siiski on paljud puhkusereisidel Egiptuses, Türgis või mõnes muus soojas riigis. Nii enda kui teiste kaitsmiseks on koju jõudes eriti oluline käia testimas ning pidada kinni isolatsioonireegiltest, et viirus ei jõuaks koolidesse ja lasteaedadesse,» sõnas minister.