Viis toitu, mis hoiavad aju noorena

See, millal vaimne võimekus kahanema hakkab, sõltub geneetikast ja inimese elustiilist. Mõnel juhul algab see juba 30ndast eluaastast, mõnel alles 70ndast eluaastast. Tegemist ei ole aga paratamatusega ning teadlased on kindlaks teinud, et toitumisega on võimalik vaimset võimekust säilitada ning ka parandada. Selleks tuleks kindlasti tarbida regulaarselt neid viit toiduainet.