Kolm lihtsat viisi, kuidas magusaisu vähendada

Selleks, et magusaisu ennetada, tuleb teha kindlaks, et inimene tarbib päeva jooksul piisavas koguses toitaineterikast ja tervislikku toitu. Magusaisu ei ole sama, mis näljatunne, kuid tühja kõhuga on oluliselt raskem magusat vältida. Magusaisu korral võiks esmalt süüa tervisliku vahepala ning kui isu ka pärast seda ei kao, süüa tükike tumedat šokolaadi või kuivatatud puuvilju.

Teine tõhus viis magusaisu vähendamiseks on regulaarne hommikune trenn. Trennis vabanevad kehas endorfiinid ehk õnnehormoonid ning see võib vähendada ajus magusavajadust. Samuti on leitud, et kuuma duši all käimine võib ajutiselt magusaisu vähendada.