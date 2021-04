Teadlased said jälile, miks koroonaviirus põhjustab neuroloogilisi kahjustusi

Teine olulisem leid oli aktiveeritud mikrogliia. Mikrogliiat ehk aju immuunrakke aktiveerivad erinevad patogeenid. Siin aga leiti, et mikrogliia ründab neuroneid – protsess, mida nimetatakse neuronofaagiaks. Kuna ajust viirust ei leitud, on võimalik, et mikrogliia aktiveerumise eest vastutavad põletikulised tsütokiinid, näiteks interleukiin-6. Samuti võib neuronite pinnale «söö mind» signaalide ekspressiooni tekitada hüpoksia ehk hapnikuvaegus, mis muudab hapnikunäljas neuronid aktiveeritud mikrogliia suhtes rohkem haavatavaks. Aktiveeritud mikrogliiat leiti domineerivalt ajutüve alumisest piirkonnast, mis vastutab südame- ja hingamisrütmi ja teadvuse eest, samuti hipokampusest, mis osaleb mälu ja meeleolu töös. On teada, et mikrogliia aktiivsus viib neuronite vähenemiseni ja see kaotus on püsiv.