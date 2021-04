Irja Lutsar: uued vaktsiinid on juba disainitud

Muude uute viirustüvede puhul on laboratoorsed katsed viidanud, et vaktsiinide tekitatavate antikehade võime neid neutraliseerida on kehvem kui algse viirustüve puhul, mille jaoks vaktsiinid disainiti, ehkki inimkatseid on nende puhul veel vähe tehtud ja infot napilt.

«Uued vaktsiinid on juba disainitud, mis vähemalt katseklaasis toimivad nii Brasiilia kui ka LAV tüve vastu ja nendega minu parima teadmise juures juba uuringud käivad. Tõenäoliselt ei nõua regulaatorid nendega enam suuri kliinilisi uuringuid, kus on mitukümmend tuhat inimest, vaid seal saab teha niimoodi, et immuunsust ühest uuringust teise sillata. Nii et kindlasti on uusi vaktsiine meil oodata,» ütles Lutsar.