Uuringud näitavad, et kahemeetrine distants ei kaitse Covid-19 nakkuse eest

USAs avaldatud uuringus selgub, et praegused distantseerimisreeglid ei anna täielikku kaitset kui ruumi siseneb nakatunud inimene. Lisaks on olulisel kohal veel mitmed muud tegurid nagu näiteks inimeste koguarv, tegevus, maskide olemasolu ja siseruumide ventilatsioon.

Kahe meetri reegel on muutunud tavaliseks eelmise aasta kevadest kui algas Covid-19 pandeemia. Sel ajal oli teada, et viirus levib köhimise, aevastamise ja raskemate piiskade kaudu. Hilisemates uuringutes on leitud, et viirus seondub ka väiksemate ja kergemate aerosoolipiiskadega, mis võivad õhus hõljuda ja edasi liikuda.

Uuringu autorid Bazant ja Bush töötasid oma uuringus välja valemi, et hinnata, kui kaua on inimesel viirusega kokkupuutumise oht kui ruumi siseneb nakatunud inimene. Valemit kasutades leiti, et kokkupuute tase võib olla madalam või kõrgem sõltuvalt tegevuse tüübist, siseruumis olevate inimeste arvust ja muudest muutujatest.

Näiteks ütleb uuring, et rahulik ja väheste inimestega keskkond võimaldab viirust kandvatel kergematel tilkadel aeglaselt maapinnale langeda, samas kui suure aktiivsusega ruum hoiab neid osakesi õhus kauem. Uuringu kohaselt võivad paremad ventilatsiooni- ja filtreerimissüsteemid aidata viiruse levikut piirata isegi kõrge aktiivsusega keskkonnas.

Käesolev uuring avaldati koos veebisaidiga, mis aitab kasutajatel valemi järgi kindlaks teha kui palju inimesi võib olla teatud tüüpi ruumis juhul kui antakse mitu muutujat, näiteks aktiivsuse tüüp ja inimeste vanus.

Kui 25 maski kandvat ja omavahel vestlevat inimest puutuvad ühes ruumis viibides viirskandjaga kokku, siis on neil lehekülje hinnangul aega kaks päeva enne kui viirus võib ka neid tabada. Kui need 25 inimest ei kanna maske ega räägi, langeb kokkupuuteaeg 77 minutile. Kui inimesed laulavad ilma maskita, on eeldatavaks ajaks kolm minutit.

Aeg langeb veelgi rohkem, 51 minutini, kui nakatunud inimene kannab Ühendkuningriigis esmakordselt avastatud viiruse nakkusohtlikumat B.1.1.7 varianti. Autorite sõnul peaksid kõik riigid oma distantsi hoidmise reegleid muutma, vastavalt nende väljatöötatud valemile.

Lapsed on viireusele palju vähem vastuvõtlikud juhul kui nad puutuvad kokku nakatunud inimesega. Samas tavalise tööstusliku ventilatsioonisüsteemiga restoranis said 25 maskita last viibida enne viirusega kokkupuutumist neli tundi Covid-19 algse tüvega ja kaks tundi B.1.1.7-ga.