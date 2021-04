Ekspert selgitab, kuidas liigeseprobleeme ennetada ja leevendada

«Paraku on paljudel vanemas eas inimestel tekkinud liigesekulumus ehk (osteo)artroos, mis halvemal juhul võib vajada kulunud liigese välja vahetamist. Liigesekulumust soodustab lisaks kõrgemale eale ka suur koormus liigestele. Olgu selleks siis liigne kehakaal, raske töö, liigeseid kurnav tippsport või erinevatel põhjustel tekkinud vigastus,» sõnab proviisor. Tema sõnul tuleks seega esimese asjana üle vaadata oma igapäevased tegevused, liikumis- ja toitumisharjumused ning taastada normaalne kehakaal. «See on vajalik kõigile olenemata vanusest, elustiilist, tööelust, või treenitusest.»

Teder rõhutab, et tervislik mitmekülgne toitumine ja piisava koguse puhta vee tarbimine on ka liigeshaiguste ennetamise ja leevendamise seisukohalt ülimalt oluline. «On leitud, et liigestele on hea, kui tarbida oomega-3-rasvhappeid, A- D-, C-, E-vitamiine ning magneesiumi, kaltsiumi, tsinki, seleeni ja vaske sisaldavaid toiduaineid. Kriitilise pilguga tuleb üle vaadata ka kahjulikud eluviisid. Suitsetamine ning suurtes kogustes alkoholi, kohvi ja kange tee joomine võivad kaasa tuua haiguse ägenemise. Näiteks on suitsetamine reumatoidartriidi riskifaktoriks ning liigne õllejoomine võib kaasa tuua podagra.»