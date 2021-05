Öösel peaks magama nii mitu tundi, et süda püsiks terve

Vilets uni paneb põntsu muuhulgas südame-veresoonkonna tervisele. Uuringute käigus on selgunud, et alla kuue tunni und soovitatava seitsme-kaheksa asemel suurendab ateroskleroosi riski – arterite seintele kuhjuvad naastud –, koguni 27 protsenti. Samuti on tuvastatud, et hea uni aitab hoida arterid sitked, säilitades seega korraliku vereringluse.