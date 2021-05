Lanno: oleme saanud täna mitmeid signaale, et kaubakeskustes käib ostumöll

Terviseamet kutsub seetõttu inimesi jätkuvalt vältima kõiki ebavajalikke kontakte, sest kätte võidetud saavutused võivad kiirelt käest minna. Ameti andmeil oleme jõudnud nakatumiste arvult alles möödunud detsembri tasemele.

Viimase seitsme päeva nakatumusnäitajate põhjal on viiruse levik kasvanud nii laste kui ka vanurite seas. Koolivaheaja lõpu mõju ei ole end veel statistikas täiel määral ilmutanud, kuid eelnevate kogemuste põhjal noorte nakkusjuhtumite arv kindlasti tõuseb. «Kui me lisame sinna veel tänase hetke, kui leevenevad mitmed tavaelu kitsendanud piirangud, tulebki olla eriti ettevaatlik. Oleme saanud täna mitmeid signaale, et kaubakeskustes käib ostumöll ning distantsireeglitest ei peeta kinni. Me mõistame inimeste soove, kuid piirangutest loobumine võib anda kiire tagasilöögi, kui me unustame endi ohutuse. Olgem siis edasi sama mõistlikud nagu piirangute ajal, sest olukord on endiselt keeruline,» selgitas terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

Terviseamet soovitab kõigil oma telefoni laadida HOIA.me mobiilirakendus, mis tuvastab võimalikke kontakte viirusekandjaga senisest täpsemalt. See on hea abiline olukordades, kui viibite restorani väliterrassil või näiteks kingapoes ja puutute kokku võõrastega.

Kuigi koroonaviirusega nakatunud patsientide üldarv on haiglates langenud, püsib intensiivravi vajavate patsientide hulk samal tasemel. «Kui nädal tagasi vajas intensiivravi 52 patsienti, siis täna 53. Juhitaval hingamisel on omakorda vaid üks patsient vähem kui nädal tagasi. Need on mõtlemapanevad arvud, mis näitavad selgelt, et kõrgeima taseme intensiivravi vajadus püsib haiglates endiselt väga kõrge,» ütles Lanno.