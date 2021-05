Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku füsioterapeudid Tauno Koovit ja Mihkel Luik on koostanud harjutuskava eakatele, et soodustada füüsilist aktiivust. Ambulatoorse taastusravi osakonna juhataja Tauno Koovit selgitab, et liikumine on oluline igas vanusegrupis ning määrav on liikuva eluviisi järjepidevus